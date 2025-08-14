В частности, ремонт газового оборудования проведут 15 августа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. 20 групп по оценке пострадавших домов в результате атаки БПЛА сформировали в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Обследование пострадавших объектов от атаки БПЛА должно быть проведено в минимальные сроки. Будет работать 20 групп по оценке. До конца завтрашнего дня должен быть проведен ремонт газового оборудования. Максимально оперативно заменим окна и двери, вылетевшие от ударной волны. Проведем ремонт разрушенной кровли", - написал он в своем Telegram-канале.