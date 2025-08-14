В Волгоградской области жестоко убили федерального судью

Подозреваемого в совершении убийства задержали

ВОЛГОГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела федерального судьи с огнестрельными и колото-резаными ранениями в Волгоградской области, подозреваемый в совершении убийства задержан, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В Камышине возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела федерального судьи. Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Камышина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч.2 ст. 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером в четверг нашли тело судьи с колото-резаными и огнестрельными ранениями вблизи здания Камышинского городского суда региона. Подозреваемый в убийстве задержан.

По версии следствия, подозреваемый осуществляет предпринимательскую деятельность. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.