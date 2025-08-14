Состояние пострадавшего оценили как средней степени тяжести

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины FPV-дроном нанесли удар по селу Дорогощь Белгородской области, в результате атаки ранения получил мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Дорогощь Грайворонского округа ранен мирный житель. В результате удара вражеского FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота и спины", - написал он.

По информации главы региона, бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, после оказания необходимой медицинской помощи его переведут в медицинское учреждение г. Белгорода.