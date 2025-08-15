С Ильи Варламова начали принудительно взыскивать штраф за дискредитацию ВС РФ

Как следует из судебных и иных материалов, он не оплатил 50 тыс. рублей в установленный срок

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Судебные приставы принудительно взыскивают неоплаченный штраф в 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ с блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом), который заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Это следует из судебных и иных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Приставам поступили материалы из Тверского суда Москвы. В них указано, что Варламов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), и ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. В установленный срок данный штраф оплачен не был. Судебные приставы на этом основании открыли исполнительное производство о принудительном взыскании неоплаченной задолженности.

Мещанский районный суд Москвы 14 августа заочно признал Варламова виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а также по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) и заочно приговорил его к 8 годам колонии. Также суд назначил блогеру штраф в размере 99 млн рублей. Кроме того, ему на 4 года запрещено администрирование сайтов.

Сейчас Варламов проживает за пределами России. Он объявлен в межгосударственный розыск. Минюст признал его иноагентом в марте 2023 года.