В Минздраве уточнили состояние пострадавших при падении на ТЭЦ-2 во Владивостоке

Один из них находится в состоянии средней тяжести

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Один из пострадавших при падении с высоты на ТЭЦ-2 работников подрядной организации находится в состоянии средней тяжести. Второй - в тяжелом состоянии - в реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Двум пострадавшим в результате несчастного случая на ТЭЦ-2 продолжает оказываться медицинская помощь. На данный момент один пациент в тяжелом состоянии находится в реанимации Владивостокской клинической больницы №2. Второй пациент в состоянии средней тяжести находится в нейрохирургическом отделении", - рассказали в министерстве.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили, что при проведении высотных работ несколько работников подрядной организации сорвались вниз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).