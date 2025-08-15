Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Уголовное дело 22-летней давности об убийстве двух жителей Камчатки направлено в суд, сообщает краевая прокуратура,

По версии следствия, в августе 2003 года обвиняемый, узнав от знакомых, что в селе Пахачи Олюторского района проживает состоятельная супружеская пара, решил поправить свое финансовое положение. Прибыв в населенный пункт под предлогом покупки икры, мужчина попал в дом потерпевших. Дождавшись удобного момента, он нанес 50-летнему хозяину и его 45-летней жене ножевые ранения, от которых они умерли. Злоумышленник обыскал жилье, забрал крупную сумму денег и, пытаясь скрыть преступление, поджог дом.

"В прокуратуре края утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летнего жителя Краснодарского края. Он обвиняется в убийстве двух лиц из корыстных побуждений (п.п. "а" и "з" ч. 2 ст.105 УК РФ). Вину в инкриминируемом деянии он не признал", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили ТАСС в управлении СК России по региону, мужчина пытался скрыть следы преступления и поджег дом. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.