Она будет находиться под стражей до 17 сентября

ИРКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Суд в Иркутске продлил на месяц - до 17 сентября - срок содержания под стражей 35-летней женщине, которая в июне в интернете оскорбительно высказалась об участниках СВО, а во время визита полицейских оскорбила сотрудника ДПС и укусила оперативника центра противодействия экстремизму ГУ МВД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.

"Ей продлен срок содержания под стражей до 17 сентября", - сказали в пресс-службе.

13 июня 2025 года жительницу Шелехова доставили в полицию после того, как она разместила в интернете видео с негативными высказываниями об участниках СВО и праздновании Дня России. Когда к ней пришли полицейские, она вела себя неадекватно, спасателям пришлось вскрывать дверь. Женщина оскорбила сотрудника ДПС и покусала оперативника центра противодействия экстремизму. Известно, что она проходит лечение в психоневрологическом диспансере.

Ей предъявлено обвинение по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни, в отношении представителя власти). 10 июля суд отправил женщину под стражу до 17 августа включительно. До этого она получила два административных ареста: на 13 суток за нанесение побоев полицейскому и 5 суток за употребление запрещенных веществ без назначения врача.