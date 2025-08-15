В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших нет, сообщил глава региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Атака беспилотников отражена в Таганроге, Новошахтинске и пяти районах Ростовской области. В результате произошло несколько возгораний травы, в одном частном доме посечены стены, никто не пострадал.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь.

По его словам, в результате атаки произошло несколько возгораний сухой травы, их оперативно потушили. Также в селе Николаевка Неклиновского района в частном доме посечены стены.