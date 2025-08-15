В 2021 году дом был признан аварийным

КРАСНОЯРСК, 15 августа. /ТАСС/. Два человека упали со второго этажа и получили травмы из-за обрушения перил балкона в аварийном доме города Дивногорска в Красноярском крае. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

"Сегодня ночью два жителя дома №148 на ул. Чкалова вышли на балкон. Когда они облокотились на перила, конструкция сломалась, из-за чего мужчины упали со второго этажа. Одного из них госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Второй пострадавший сломал руку, ему оказана необходимая медицинская помощь. <…> Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям управляющей компании", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в 2021 году дом признан аварийным, был установлен срок его расселения - 2030 год. "Ранее жители дома неоднократно обращались в управляющую компанию ООО "ДЖКХ" с просьбой отремонтировать перильные ограждения и здание, однако работы выполнены не были", - добавили в ведомстве.