Площадь лесных пожаров в Югре снизилась до менее 1 га

В регионе ранее тушили два лесных пожара на площади 92,8 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 августа. /ТАСС/. Природные пожары действуют на площади 0,9 га в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается в материалах на сайте департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

Ранее в регионе специалисты тушили два лесных пожара на площади 92,8 га. Оба они были локализованы.

"На утро 15 августа в Югре действует один лесной пожар на площади 0,9 га. Он локализован", - отмечается в материалах.

Всего с начала года в Югре ликвидировано семь ландшафтных возгораний на площади 114,5 га и 177 лесных пожаров на площади 4 675,25 га. Пожароопасный сезон в ХМАО установлен с 26 апреля.