Сумма ущерба оценивается в 11,5 млн рублей

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Управляющий директор Центрального научно-исследовательского института геологии нерудных полезных ископаемых (АО "ЦНИИ Геолнеруд"), занимающегося исследованиями в области геологии и полезных ископаемых, задержан в Татарстане по делу о мошенничестве на 11,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике.

"Установлено, что руководитель организации с государственным участием заключил договоры на сумму более 11,5 млн рублей на выполнение аналитических исследований месторождений полезных ископаемых с подконтрольными ему организациями. Однако данные исследования не проводились, денежные средства путем перечислений на счета физических лиц выведены в наличный оборот и присвоены фигурантом дела", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).