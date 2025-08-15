В доме началася пожар, повреждены семь квартир

ЛУГАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Один человек пострадал от удара, нанесенного ВСУ по жилому дому в Лисичанске ЛНР, в доме началася пожар, повреждены семь квартир. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ нанесли серию ударов дронами по жилому микрорайону в Лисичанске ЛНР.

"Сегодня около полуночи БПЛА противника ударил в жилую многоэтажку в Лисичанске. В результате атаки начался сильный пожар. Огнем полностью уничтожены две квартиры, еще пять пострадали. От ударной волны выбило окна по всему подъезду. Только к 02:38 мск пожар удалось ликвидировать. В результате происшествия ожоги получила женщина, проживающая в доме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили ТАСС, что из дома эвакуировано 25 человек, двое из них были отрезаны огнем и спасены по пожарным лестницам. Огонь полностью уничтожил две квартиры, пять квартир повреждены частично.

Жителей ЛНР попросили быть предельно осторожными и внимательными, не игнорировать сообщения об угрозах возможных атак, не снимать работу ПВО и последствия обстрелов.