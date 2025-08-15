Решение приняли из-за ночной атаки БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Локальный режим ЧС ввели в нескольких селах Неклиновского района Ростовской области после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. В одном населенном пункте на центральной площади нашли фрагмент сбитого БПЛА, в другом из-за атаки повреждения получил один частный дом, сообщил глава района Василий Даниленко.

"Силы ПВО отразили ночью атаку БПЛА врага. В селе Покровское на площади Спортивная обнаружен фрагмент сбитого БПЛА. В селе Николаевка зафиксировано повреждение внешней стены одного частного дома. В границах пострадавших территорий введен режим ЧС", - написал он в Telegram-канале.

Глава района уточнил, что на местах ЧП работают специалисты экстренных служб. К работе также приступила комиссия по оценке ущерба.

Как ранее сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в ночь на 15 августа атака беспилотников отражена в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах региона. В результате произошло несколько возгораний травы, в одном частном доме посечены стены, никто не пострадал.