В поселке Таврическое развернут временный пункт размещения

ОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Проливные дожди подтопили 7 частных домов и 24 приусадебных участка в райцентре в поселке Таврическое Омской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В результате прохождения интенсивных дождей по территории Таврического муниципального района в рабочем поселке Таврическое произошло подтопление 7 частных жилых домов и 24 приусадебных участков, расположенных в низменных участках местности", - говорится в сообщении.

В поселении развернут временный пункт размещения, администрация района организовала работы по отведению и откачке воды, очистке водоотводных каналов. Ухудшение обстановки не прогнозируется.