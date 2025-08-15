В Казахстане россиянину грозит до пяти лет колонии за подмену сотовых номеров

У него в квартире обнаружили sim-бокс

АЛМА-АТА, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в алма-атинской квартире у 18-летнего гражданина России так называемый sim-бокс - оборудование для подмены абонентских номеров, отправки рассылок и массового обзвона, используемого телефонными мошенниками. Возбуждено уголовное дело, оборудование изъято, сообщили прокуратуре города.

По данным ведомства, "в ходе оперативных мероприятий в квартире по ул. Байтерекова у 18-летнего гражданина РФ изъят sim-бокс, более 300 sim-карт казахстанских сотовых операторов и другое оборудование". Выявить запрещенное законом оборудование удалось в ходе взаимодействия между полицейскими, местным сотовым оператором Kcell и "Казахтелекомом".

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 213 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства"), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы", - отметили в надзорном ведомстве, не уточнив, какую меру пресечения применили к фигуранту дела.

В прокуратуре также сообщили, что в 2025 году семь аналогичных уголовных дел уже расследованы и направлены в суд, по четырем из них уже оглашены приговоры. "Прокуратура города Алматы призывает граждан быть внимательными и не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа", - говорится в сообщении.

В Казахстане власти неоднократно указывали на рост числа случаев телефонного мошенничества. Для противодействия ему планируется в том числе пресечь бесконтрольный оборот sim-карт, а также усилить ответственность сотовых операторов за их распространение.