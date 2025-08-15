В Запорожской области от дрона ВСУ пострадали священник и двое его детей

Их жизни ничего не угрожает

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Протоиерей Васильевского церковного округа и двое его сыновей пострадали в результате атаки FPV-дрона ВСУ в Запорожской области.

Повреждения получил также автомобиль МЧС, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Зафиксирована атака FPV-дрона на гражданский автомобиль, в котором передвигались трое человек. Ранения получил мужчина 1979 года рождения - протоиерей Васильевского церковного округа, его 19-летний и 16-летний сыновья. Их жизни ничего не угрожает. При тушении пожара также пострадал автомобиль МЧС России по Запорожской области, среди личного состава пострадавших нет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его данным, за ночь противник атаковал с помощью БПЛА Токмакский муниципальный округ. Повреждены дома в селах Луговка и Октябрьское. Удары ВСУ нанесли также по селу Новомлиновка Куйбышевского муниципального округа, заявил губернатор.