На него начали завозить твердые бытовые отходы

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты полностью ликвидировали возгорание на мусорном полигоне в Медвежьегорске, на него начали завозить твердые бытовые отходы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков.

Мусорный полигон вблизи Медвежьегорска загорелся 19 июля. Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляла 2,3 га. Локализовать его удалось 22 июля.

"Возгорание на ТБО полигоне в Медвежьегорске полностью ликвидировано <...>. В настоящий момент на полигон уже завозят твердые бытовые отходы", - сказано в сообщении.

Чтобы избежать появления новых очагов возгорания, работники Медвежьегорского энергосетевого предприятия регулярно проводили проливку и обеспыливание территории.

На полигоне провели отсыпку и выравнивание поверхности на площади более 2 га. Каменный отсев на безвозмездной основе предоставило предприятие "Еврогранит", всего для работ по ликвидации возгорания завезли порядка 4 тыс. тонн.