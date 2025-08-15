Микроавтобус опрокинулся в кювет при объезде лежавшего на дороге дикого животного

ИРКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы в результате ДТП на трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области, где микроавтобус опрокинулся в кювет при объезде лежавшего на дороге дикого животного. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"По предварительным сведениям, 36-летняя женщина за рулем Mazda Bongo, следуя со стороны Черемхово в областной центр, не справилась с управлением при объезде дикого животного, лежавшего на проезжей части, после чего съехала в кювет, микроавтобус опрокинулся. В результате ДТП травмы получили четверо пассажиров автомашины, жители Красноярского края, в том числе двое мальчиков в возрасте 8 лет и 1 года", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Прокуратура контролирует проверку и выяснение всех обстоятельств ДТП.