Инцидент произошел в Балашихе

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту избиения восьмилетней девочки ее матерью в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении 8-летней девочки ее матерью (ст. 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Там отметили, что из публикации следует, что 13 августа женщина, находясь во дворе многоквартирного дома, расположенного по ул. Бояринова в г. Балашиха, нанесла своей дочери удары по телу и голове.

"Следователями осуществляются допросы, изучаются жилищно-бытовые условия жизни семьи. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств и причин произошедшего", - сказали в областном ГСУ СК.