За преступления в Курской области осудили 235 украинских боевиков

За последние две недели СК РФ завершено расследование шести уголовных дел против шестерых выходцев из других стран, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВФУ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 230 участников украинских вооруженных формирований осуждены за совершенные преступления в Курской области.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Всего за совершение преступлений в Курской области уже осуждены 235 участников украинских вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Кроме того, в СК отметили, что за последние две недели ведомством завершено расследование шести уголовных дел в отношении шестерых выходцев из Бразилии, Аргентины, Литвы, Грузии и других стран, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВФУ. Им заочно предъявлено обвинение в наемничестве.

Глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке, где ему доложили о расследовании уголовных дел в отношении участников украинских вооруженных формирований.