Они несли службу в Мариуполе и участвовали в боевых действиях против российских военнослужащих

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовные дела в отношении еще троих участников признанного террористическим и запрещенного в РФ полка "Азов".

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Возбуждены уголовные дела в отношении троих участников запрещенного в РФ полка "Азов", которые несли службу в Мариуполе и участвовали в боевых действиях против российских военнослужащих. Они задержаны Вооруженными силами России на территории металлургического комбината "Азовсталь", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в ближайшее время расследование данных уголовных дел будет завершено.

"В ходе следствия также установлены пятеро украинских военнослужащих, которые участвовали во вторжении в Курскую область. В отношении них возбуждены уголовные дела, они находятся под стражей", - добавили в СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке, где ему доложили о расследовании уголовных дел в отношении участников украинских вооруженных формирований.