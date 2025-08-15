Николай Пашкевич получил 26 лет заключения

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудник ГУР Минобороны Украины Николай Пашкевич заочно приговорен к 26 годам заключения за вербовку исполнителя теракта на железнодорожном транспорте в Брянской области.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"На основании доказательств, собранных СК России, вынесен приговор заочно сотруднику 2-го департамента ГУР Минобороны Украины Николаю Пашкевичу, виновному в вербовке исполнителя теракта. В 2019 году он вовлек в состав преступной группы гражданина России Сергея Белавина, которому поручили организовать теракты на железнодорожном транспорте в Брянской области. Пашкевичу судом заочно назначено наказание в виде 26 лет лишения свободы. Белавин уже отбывает наказание в местах лишения свободы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что СК установил причастность к совершению терактов командира 61-й отдельной механизированной бригады "Степова" полковника ВСУ Андрея Федичева, который с применением чешской реактивной системы залпового огня Vampire нанес удары по жилым домам Белгорода, ему заочно предъявлено обвинение в терроризме.

Глава ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке, где ему доложили о расследовании уголовных дел в отношении участников украинских вооруженных формирований.