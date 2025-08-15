В Прибайкалье при столкновении трех автомобилей пострадали пять человек

Виновник аварии в момент ДТП был пьян

ИРКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате столкновения трех автомобилей на федеральной трассе "Вилюй" в Братске Иркутской области. Виновник аварии в момент ДТП был пьян, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"На 260-м км федеральной автомобильной дороги А-331 "Вилюй" в жилом районе Гидростроитель города Братска 24-летний водитель автомобиля Subaru Forester при выезде на полосу встречного движения допустил столкновение со встречным автомобилем Nissan Almera, после чего - с двигающимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2106. В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек пострадали, из них водители трех автомобилей и два пассажира Subaru Forester", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что виновник ДТП находился в состоянии опьянения. По факту аварии проводится проверка, начато административное расследование.