При обыске изъяли 240 карт и 72 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Правоохранители в Новосибирской области задержали мужчин, подозреваемых в покупке банковских карт жителей для последующего обналичивания денежных средств. При обыске изъято 240 карт и 72 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Предварительно установлено, что 36-летний, ранее привлекаемый к уголовной ответственности житель Новосибирска на протяжении длительного времени приобретал у сторонних лиц банковские карты, через которые впоследствии обналичивал денежные средства в различных банковских терминалах", - говорится в сообщении.

Также задержан 30-летний мужчина, который пытался вывезти крупную сумму денег в Москву. Уточняется, что дропперами - теми, кто предоставлял карты - в преступной схеме выступали жители города Новосибирска. Такая преступная деятельность в регионе пресечена впервые, уточнили в областном главке МВД.

Всего полицейские провели 15 обысков, при которых изъяли более 100 сотовых телефонов, 240 банковских карт и 72 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 6 ст. 187 УК РФ). Силовую поддержку при задержании оказали бойцы регионального управления Росгвардии. Суд отправил одного из задержанных в СИЗО.