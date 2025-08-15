В Херсонской области из-за атак ВСУ пострадали два мирных жителя

Из-за обстрелов в Голопристанском и Каховском округах произошли пожары сухой травы общей площадью более 6 га

ГЕНИЧЕСК, 15 августа. /ТАСС/. Мужчина и женщина получили ранения в Алешках Херсонской области за минувшие сутки в результате обстрела Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадали два мирных жителя. В Алешках по ул. Софиевская обстрел жилого сектора привел к ранению женщины 1963 года рождения и мужчины 1966 года рождения. Оба доставлены в Алешкинскую ЦРБ с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями", - написал он в своем Telegram-канале.

Из-за обстрелов в Голопристанском и Каховском округах произошли пожары сухой травы общей площадью более 6 га. Лесные пожары охватили более 55 га в Голопристанском и Алешкинском округах. Огонь потушен.

"В Васильевке поврежден грузовой автомобиль, люди не пострадали. В Железном Порту загорелось неэксплуатируемое здание, пожар ликвидирован", - добавил губернатор.

ВСУ также обстреливали Гладковку, Збурьевку, Луч, Любимовку, Малокаховку, Новософиевку, Рыбальче, Таврийское и Чулаковку.