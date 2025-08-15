В Белгородской области из-за атаки дрона на автомобиль пострадал мирный житель

Пострадавшего доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по автомобилю в селе Дунайка Белгородской области, в результате атаки ранения получил мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Дунайка в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал он, добавив, что вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Глава региона добавил, что транспортное средство получило повреждение.