Трое из них погибли, двое находятся в тяжелом состоянии

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК по Приморскому краю задержали должностных лиц, причастных к происшествию на ТЭЦ-2 во Владивостоке. Пятеро сотрудников подрядной организации упали с высоты, выполняя работы на ТЭЦ, трое из них погибли, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Региональным СК задержаны начальник и прораб строительно-монтажного участка, ответственные за проведение ремонтных работ на Владивостокской ТЭЦ-2. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что рабочие выполняли демонтаж стены дымовой трубы на ТЭЦ-2. На высоте более 22 м обрушилась кирпичная кладка, и пять человек упали с высоты. Трое из них погибли на месте, двое госпитализированы.