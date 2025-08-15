В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Три человека получили травмы при столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

"Полиция Всеволожского района разбирается в обстоятельствах ДТП с рейсовым автобусом на Южном шоссе. <…> По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека - оба водителя и пассажир автобуса. Все госпитализированы; один из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Авария произошла на пересечении Южного шоссе и проспекта Грибоедова во Всеволожске. Столкнулись Land Cruiser и рейсовый автобус маршрута №6. В момент происшествия в автобусе находились 10 пассажиров. Из-за аварии оба транспортных средства съехали в кювет.