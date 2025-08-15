ВСУ за сутки выпустили порядка 120 беспилотников по Белгородской области

Один человек погиб, еще семеро получили ранения

БЕЛГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением 120 беспилотников и 68 боеприпасов нанесли удары по 9 муниципалитетам Белгородской области за прошедшие сутки. Один человек погиб, еще семеро получили ранения, в том числе 12-летний ребенок, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде с 16 часов прошедшего дня и до 11 часов сегодняшнего утра произведены атаки 8 беспилотников, 3 из которых сбиты. Сегодня утром ранены двое мужчин", - написал он, добавив, что в городе повреждены 2 административных здания, 34 квартиры в 7 многоквартирных домах, 3 частных дома и 45 автомобилей.

По информации главы региона в Белгородском районе в период с 16:00 14 августа по 11:00 текущего дня по 7 населенным пунктам выпущено 8 беспилотников, пострадали два мирных жителя, в том числе 12-летний ребенок, повреждены 6 частных дома и 2 автомобиля. По территории Валуйского округа выпущено 34 беспилотника, при атаке дрона на автомобиль погиб мирный житель, еще двое получили ранения, повреждены 2 квартиры в многоквартирном доме, 8 автомобилей и частный дом.

Грайворонский округ атакован с применением 23 боеприпасов и 29 беспилотников, пострадал мирный житель, повреждены 8 частных домов и 2 легковых автомобиля. По Шебекинскому округу выпущен 21 беспилотник, повреждены 7 частных домов и 2 легковых автомобиля.

В Борисовском и Краснояружском районах по 8 населенным пунктам выпущено 45 боеприпаса и 17 беспилотников, повреждены 5 частных домов. Над Прохоровским и Ровеньским районами системами ПВО сбиты 3 беспилотника, пострадавших и повреждений нет.