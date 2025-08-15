В Подмосковье задержали еще одного покупателя, переклеившего штрих-коды на товарах

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы выяснили, что посетитель, желая приобрести товар по более низкой цене, переклеил штрих-коды, чтобы обмануть систему самообслуживания

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Росгвардия задержала в Подмосковье еще одного мужчину, пытавшегося обмануть систему самообслуживания в магазине, он переклеил штрих-коды на товарах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

"Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 57-летнего москвича, подозреваемого в мошенничестве. Находившиеся на маршруте патрулирования стражи правопорядка получили сигнал "Тревога" с охраняемого строительного гипермаркета, расположенного на Варшавском шоссе", - говорится в сообщении.

Там отметили, что прибывшие на место происшествия росгвардейцы выяснили, что посетитель, желая приобрести товар по более низкой цене, переклеил штрих-коды, чтобы обмануть систему самообслуживания. "Недобросовестный покупатель выбрал лестницу и электроприборы стоимостью свыше 10 тысяч рублей и переклеил штрих-коды с других товаров со значительно меньшей стоимостью", - сказали в областной Росгвардии.

Там сообщили, что подозреваемый передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее за аналогичное правонарушение был задержан мужчина в Электростали.