ВСУ 15 августа атаковали объекты жилого сектора и другую гражданскую инфраструктуру города

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на жилой дом в Курске.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Курской области", - сказала она.

15 августа представители украинских вооруженных формирований, действуя в интересах высшего военного и политического руководства Украины, атаковали объекты жилого сектора и другую гражданскую инфраструктуру Курска.