Всего виновный нанес ущерба на 922 тыс. рублей, которые впоследствии вернул

МУРМАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Бывший председатель Комитета по тарифному регулированию Мурманской области признан виновным в совершении мошенничества с премиями подчиненных. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего председателя Комитета по тарифному регулированию Мурманской области за совершение двух преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году чиновник давал указания о премировании подчиненных, после чего требовал передать деньги ему. Всего он нанес ущерба на 922 тыс. рублей, которые впоследствии вернул.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2,5 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, штрафа 800 тыс. рублей, а также лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года", - отметили в СК.