Магнитуда сейсмособытия составляет 6,5 баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали подземные толчки силой до пяти баллов, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Инструментальная активность - до пяти баллов. Магнитуда уточняется", - рассказали в учреждении.

По уточненным данным, магнитуда сейсмособытия составляет 6,5, эпицентр находится в 97 км от Петропавловска-Камчатского.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.