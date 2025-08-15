В Каменке-Днепровской из-за обстрелов ВСУ загорелся лес

Работа спасателей усложняется жаркой погодой и активностью дронов

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли пять артударов по прифронтовому городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, в результате загорелся лес. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Вооруженные формирования Украины нанесли не менее пяти артиллерийских ударов по Каменке-Днепровской. В результате одной из атак загорелся лес, огонь подбирается к домам местных жителей ", - сообщили ТАСС в администрации.

Работа спасателей усложняется жаркой погодой и активностью вражеских дронов.