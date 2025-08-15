Задержаны 114 участников акций, заявил министр внутренних дел республики Ивица Дачич

БЕЛГРАД, 15 августа. /ТАСС/. В ходе массовых беспорядков в нескольких городах Сербии минувшей ночью пострадали 75 сотрудников полиции, задержаны 114 участников акций. Об этом заявил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

"Минувшей ночью в нескольких городах страны произошли массовые и жестокие нападения на полицию без всякого повода. В результате этих действий пострадали 75 сотрудников полиции, еще 27 получили ранения позавчера, а 19 - накануне. Ни одна полицейская операция в Сербии не начиналась прежде, чем на полицию нападали", - подчеркнул Дачич, уточнив, что всего задержаны 114 участников беспорядков.

Министр назвал происходящее "жестоким нападением не только на полицию, но и на государство", отметив, что в некоторых оппозиционных СМИ показывают только действия полиции, умалчивая о нападениях, которые им предшествовали. "Действия полиции были законными и направлены на обеспечение порядка. Даже если кто-то держит в руках железный прут или палку, это называют ручкой от швабры. Но если этой "ручкой" бьют полицейского, кто имеет на это право? Где в мире такое возможно? Не бывает такой "полицейской жестокости", при которой пострадали бы 75 полицейских. Кто их тогда ранил? Это факты", - указал он, подчеркнув, что в ночь беспорядков осуществляли деятельность свыше 2 тыс. сотрудников МВД.

Министр сообщил, что среди задержанных есть трое иностранных граждан - гражданин Хорватии, гражданин Словении сербского происхождения и гражданин Италии, работающий в Сербии. "Это лишний раз подтверждает, что иностранный фактор есть", - заключил он.

14 августа президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Informer заявил, что власти намерены ужесточить подход к пресечению уличного насилия. "Нас ожидают крупные реформы в полиции, в судебной системе и прокуратуре, и государство должно выполнить свою работу уже сейчас", - подчеркнул он.

Как сообщил Дачич, произошедшее является одним из самых жестоких нападений на полицию за последние годы, нападавшие использовали камни, металлические прутья, палки и пиротехнику.

В ночь на 14 августа были совершены нападения на офисы правящей Сербской прогрессивной партии и Социалистической партии в ряде городов, в результате которых пострадали 27 полицейских и более 80 гражданских лиц. По данным МВД, повреждены 5 служебных автомобилей и 22 единицы оборудования. Были задержаны 47 человек.