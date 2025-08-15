По сведениям телеканала, на западе провинции Хама огонь добрался до населенных пунктов

БЕЙРУТ, 15 августа. /ТАСС/. Природные пожары в провинциях Латакия, Тартус и Хама в западной части Сирии уничтожили несколько домов, пострадали не менее 30 человек. Об этом сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbaria.

По его сведениям, на западе провинции Хама огонь добрался до населенных пунктов. Информация о погибших пока не поступала.

В операции по тушению огня задействованы более 50 пожарных бригад, привлечены военные. Борьба с огнем осложняется из-за жары и сильного ветра, тушению мешает рельеф пострадавших районов, из-за которого пожарные вынуждены использовать тяжелую технику для прокладки дорог к труднодоступным очагам возгорания. Кроме того, безопасности сотрудников экстренных служб и военных угрожают мины и неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся на территории провинций после боевых действий.

В июне текущего года представитель сирийского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Хайя Абу Ассаф в комментарии агентству AFP заявила о грозящей арабской республике экстремальной засухе. По ее словам, за последние 60 лет в Сирии не наблюдалось "таких плохих" климатических условий.