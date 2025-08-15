Подростка искали волонтеры, спасатели МЧС, полиция и родственники

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Найдено тело 17-летнего подростка, которого на надувном матрасе унесло течением на озере Чагытай в Туве 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Туве.

17-летний подросток отдыхал с одноклассниками на озере Чагытай в Туве. Мальчик пошел купаться на надувном матрасе, и его унесло течением. Одноклассники сообщили о пропаже друга только через сутки. Подростка искали волонтеры, спасатели МЧС, полиция и родственники. Вскоре был обнаружен матрас, однако ребенок не был найден.

"В ходе поисковых работ тело 17-летнего мальчика было найдено на озере Чагытай Тандинского района Тувы и передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

К поисковым работам были привлечены водолазы МЧС России, которые обследовали 1 250 кв. м дна озера, также обследовалась береговая зона, привлекалась и беспилотная авиация.