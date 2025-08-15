Александра Кибальченко признали виновным в организации убийства по найму

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мособлсуд приговорил к 13 годам 3 месяцам лишения свободы бывшего профессора МГТУ им. Баумана Александра Кибальченко по делу об организации убийства зятя. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал Кибальченко виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму) и назначил ему наказание в виде 13 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в суде.

Как сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы, еще один подсудимый - непосредственный исполнитель преступления Роман Осипов - признан виновным в убийстве, сопряженном с похищением человека. Ему назначено 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

По версии обвинения, Кибальченко, испытывая личные неприязненные отношения к бывшему зятю из-за отношений с дочерью, судебных процессов по разделу имущества, а также разногласия в вопросах воспитания и проживания детей ввиду развода, решил за денежное вознаграждение в 50 тыс. долларов организовать убийство зятя.

Днем 4 марта 2021 года на ул. Маршала Тухачевского на потерпевшего, который выходил после очередного судебного заседания из здания Хорошевского районного суда Москвы, напали, ударили его электрошокером и насильно посадили в автомобиль. Затем потерпевшего привезли на территорию гаражно-строительного кооператива "Зенит" в Красногорске Московской области, где в салоне автомобиля задушили.

Тело сообщники оставили в гараже и с места преступления скрылись. Кибальченко, убедившись в смерти зятя, попытался покинуть Российскую Федерацию, но был задержан на Белорусском вокзале.