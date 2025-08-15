В иске указали, что Rietumu Banka с февраля 2022 года присоединился к антироссийской политике властей Латвии, направленной на нанесение ущерба стране

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура России в поданном в Арбитражный суд Москвы иске потребовала взыскать в пользу РФ принадлежащую одному из крупнейших латвийских банков Rietumu Banka компанию, владеющую недвижимостью в России.

Об этом ТАСС сообщил источник в Генпрокуратуре.

В иске отмечается, что латвийский банк с февраля 2022 года присоединился к антироссийской политике властей Латвии, направленной на нанесение ущерба РФ. Через учрежденный им в Латвии фонд "Nakotnes Atblasta Fonds" ("Фонд поддержки будущего") с марта 2022 года оказывает поддержку инициативам в поддержку Украины, в том числе ее вооруженных сил, и присоединился к незаконным санкциям в отношении России, реализуя их на территории Российской Федерации через свое представительство в Москве.

Несмотря на то, что в июле 2024 года представительство банка в Москве предоставило в Центробанк России сведения об отсутствии участия в капитале юридических лиц в России, как установила Генпрокуратура России, латвийский банк через дочернюю фирму RB Investments SIA (Латвия) контролирует зарегистрированное в Москве ООО "КИ Инвест", являющееся номинальным владельцем фактически принадлежащей банку недвижимости на территории Москвы и Московской области - земельных участков площадью более 1,24 га, а также зданий и помещений коммерческого назначения площадью свыше 13,8 тыс. кв. м. При этом доходы от сдачи недвижимости в аренду в обход специальных экономических мер выводятся за рубеж, отметил источник.

По данным Генпрокуратуры, под видом погашения кредита банк организовал схему в обход специальных экономических мер, выведя за рубеж с 2022 года 105 292 317 руб., раздробив выплаты на части размером до 10 млн рублей. При этом, отмечается в иске, платежи по кредиту производились таким образом, чтобы сумма основного долга не уменьшалась, а напротив увеличивалась - общая сумма задолженности на февраль 2025 года составила €21 млн 485 тыс. (более 2 млрд рублей), что позволяет банку продолжать свою противоправную деятельность по выводу средств за рубеж, говорится в иске.

В иске Генпрокуратура потребовала признать ничтожной сделкой кредитный договор между "Rietumu Banka" и ООО "КИ Инвестмент" и сделки по перечислению в 2022-2025 годах ООО "КИ Инвест" в адрес АО "Rietumu Banka" денежных средств на сумму 105 292 317 руб., взыскать в пользу Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО "КИ Инвест", принадлежащих АО "Rietumu Banka" через ООО "RB INVESTMENTS", а также взыскать в пользу с Rietumu Banka выведенные за рубеж 105 млн рублей.

Кроме того, в качестве обеспечительных мер Генпрокуратура попросила наложить арест на все доли ООО "КИ Инвест", а также на движимое (за исключением текущих расходов деятельности компаний) и недвижимое имущество, ценные бумаги, акции и доли в уставных капиталах юридических лиц, принадлежащие ООО "КИ Инвест", AO "Rietumu Banka" и представительству АО "Риетуму Банка" в Москве.

Участие в антироссийских санкциях

В иске прокуратуры отмечается, что в рамках незаконных антироссийских санкций, принявших с 2022 года беспрецедентный характер, власти Латвии приняли целую серию односторонних и неспровоцированных законодательных и подзаконных актов, расширяющих полномочия по блокированию активов российских юрлиц, отказу в продлении и оформлении видов на жительство, запрету на трансграничные финансовые операции, административному преследованию за гуманитарную активность в интересах России.

В ускоренном режиме был принят законопроект, на основании которого был противоправно экспроприирован имущественный комплекс "Дома Москвы" (здание общей площадью 4 482 кв. м, земельный участок 966 кв. м) в Риге, а законному владельцу - Департаменту городского имущества Москвы - было отказано в возможности обжаловать действия властей, что лишило его как собственника доступа к правосудию на территории Латвии. При этом в Латвии открыто заявили, что средства от продажи "Дома Москвы" будут направлены на финансирование киевского режима для ведения боевых действий против России.

Латвийский Rietumu Banka присоединился к незаконным антироссийским санкциям Евросоюза в феврале 2022 года, фактически став применять их на территории РФ через свое представительство в Москве. 25 февраля 2022 года банк заблокировал средства ГУП "Московский центр международного сотрудничества" на $81 тыс., мотивируя необходимостью соблюдения санкционных требований по контролю операций, связанных с Российской Федерацией.

При этом в России "выстроенная ответчиками хозяйственная деятельность, основанная на реализации схем незаконного использования финансовых инструментов, направлена на подрыв устойчивости экономической системы Российской Федерации, то есть нацелена против национальных интересов государства", - отмечается в иске. Поскольку состоявшийся незаконный вывод денежных средств за рубеж исключает возможность их принудительного взыскания, единственным способом восстановления нарушенных прав государства и защиты от продолжения противоправной деятельности является изъятие принадлежащих иностранному банку 100% долей в уставном капитале ООО "КИ Инвест", которое используется в качестве инструмента для нанесения ущерба национальным интересам, говорится в иске.