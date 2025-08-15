Жителя Севастополя ждет суд за передачу Украине данных о дислокации спецтехники

Он обвиняется в государственной измене

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Житель Севастополя пойдет под суд по делу о госизмене, в рамках которого ему вменяется передача украинской стороне фотографий и сведений о местах дислокации военной и специализированной техники, сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Севастополя Сергея Бондарашика, 1978 года рождения. Установлено, что обвиняемый в период времени с января по октябрь 2023 года посредством интернет-мессенджера "Телеграм" инициативно передавал представителям спецслужб Украины фотографии и сведения о местах дислокации военной и специальной техники, а также иных объектов Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действия мужчины квалифицированы по ст. 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.