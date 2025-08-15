Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пожар охватил особняк в элитном коттеджном поселке "Береста", расположенном на полуострове в пойме Москвы-реки в Красногорске, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В 15:50 пожарным поступила информация о возгорании частного дома в коттеджном поселке "Береста" в Красногорске", - сказал собеседник агентства.

В областном главке подтвердили сообщение о пожаре. Горят мансарда и кровля дома, огонь тушат 20 пожарных. "Информация о пострадавших не поступала", - сказали в ведомстве.

Пожар локализовали на площади 600 кв. м, сообщили в МЧС РФ.

В этом же поселке расположены дома певца Филиппа Киркорова и экс-губернатора Подмосковья Бориса Громова.

Областная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

"Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В новость внесены изменения (17:29 мск) - добавлена информация о локализации.