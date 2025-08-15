В Белгороде при детонации дрона ВСУ рядом с домом пострадала женщина

Повреждены окно одной квартиры, фасад административного здания и пять транспортных средств

БЕЛГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по Белгороду, в результате детонации рядом с многоквартирным домом ранена мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде в результате удара ВСУ ранена мирная жительница. Беспилотник сдетонировал рядом с многоквартирным домом", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что бригада скорой помощи доставляет женщину с осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 Белгорода.

По информации главы региона, в городе в результате атаки повреждены окно одной квартиры, фасад административного здания и пять транспортных средств.