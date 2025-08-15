Самого певца нет дома, сообщила его представительница Екатерина Успенская

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Дом, расположенный рядом с особняком народного артиста России Филиппа Киркорова в Красногорске, загорелся, однако пламя не перейдет на участок певца. Об этом сообщила ТАСС его представительница Екатерина Успенская.

Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что особняк горит в элитном коттеджном поселке "Береста", расположенном на полуострове в пойме Москвы-реки в Красногорске. В областном ГУ МЧС РФ уточнили, что площадь пожара составляет 600 кв. м.

"Риска нет, что огонь распространится на дом Филиппа Бедросовича [Киркорова], все под контролем. Соседи помогают тушить огонь, пожар полностью еще не локализован", - сказала Успенская.

Также она поделилась переживаниями, но заверила ТАСС, что с артистом все в порядке. "Мы тоже переживаем, Филипп Бедросович [Киркоров] в курсе ситуации, дома его нет", - заключила представительница.