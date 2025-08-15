По предварительным данным, мужчина, управлявший судном, выпал за борт

МУРМАНСК, 15 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Баренцевом море маломерного судна. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Вблизи острова Кильдин Мурманской области обнаружено маломерное судно "Мозел" без судоводителя. По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения, управлявший судном, выпал за борт и оказался в условиях, несовместимых с жизнью", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели ведут поиски мужчины. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.