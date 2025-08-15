Он подозревается в превышении полномочий при заключении контрактов на приобретение недвижимости в муниципальную собственность

САМАРА, 15 августа. /ТАСС/. Заместитель руководителя департамента управления имуществом Самары отправлен под домашний арест по уголовному делу о превышении полномочий при заключении контрактов на приобретение недвижимости в муниципальную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Сегодня Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 октября", - сказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело в отношении замруководителя департамента возбуждено по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По версии следствия, не позднее марта 2022 года чиновник заключил с бывшей супругой муниципальный контракт на приобретение в собственность департамента принадлежавших ей четырех квартир. Недвижимость приобреталась для формирования специализированного жилищного фонда, при этом цена покупки была завышенной. В результате этих действий бюджету региона был причинен ущерб на общую сумму не менее 4 млн рублей.