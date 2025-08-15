В Нью-Дели при обрушении крыши здания погибли шесть человек

В больницу доставили 11 пострадавших

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Шесть человек погибли, одиннадцать получили ранения при обрушении крыши здания на территории исторического комплекса "Гробница Хумаюна" в Нью-Дели. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Изначально сообщалось об обрушении купола самого мавзолея Хумаюна, однако она не подтвердилась. Как уточнил телеканал, рухнула крыша прилегающего к гробнице здания. Под завалами оказались около 20 человек, 11 из них были спасены и доставлены в больницу. Шестеро умерли.

Полиция начала расследование инцидента. Сообщается, что здание нуждалось в ремонте, а после интенсивных ливней в индийской столице его конструкция стала менее прочной. После расчистки завалов планируется детальная техническая экспертиза.

Комплекс "Гробница Хумаюна" считается одной из главных достопримечательностей столицы Индии. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его строительство началось в 1562 году и продолжалось восемь лет. Комплекс считается прообразом знаменитого мавзолея Тадж-Махал в Агре.