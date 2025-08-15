В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадала женщина

С осколочными ранениями головы, рук и ног она доставлена в больницу

БЕЛГОРОД, 15 августа. /ТАСС/. Женщина получила ранения в результате атаки украинского дрона в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Новой Таволжанке при атаке FPV-дрона ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы, рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу" - проинформировал губернатор.

По его словам, пострадавшей оказывают всю необходимую помощь. "Хочу пожелать скорейшего выздоровления и возвращения домой", - добавил губернатор.