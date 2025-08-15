В Курске из-за атаки ВСУ на дом выбило окна с 1-го по 9 этажи

Также повреждено здание детской поликлиники

КУРСКА, 15 августа. /ТАСС/. Окна с первого по девятый этаж выбило во многоэтажном доме Курска, который был атакован ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Молодежки Народного фронта.

"В жилом доме с первого по девятый этаж выбило окна, повреждены балконы и фасад здания. Добровольцы убирают в квартирах значительный объем обгоревших вещей, мебели и строительного мусора", - рассказали в пресс-службе.

Повреждено и здание детской поликлиники, куда также приехали волонтеры. Там были выбиты все стекла, на территории и внутри помещения Молодежка помогала собирать осколки. "Поскольку было ночное время, посетителей и персонала в здании не было, поэтому люди не пострадали. Оборудование не повреждено. Благодаря помощи волонтеров навели порядок: основную массу мусора уже убрали. С понедельника мы будем работать в обычном режиме", - отметила главный врач курской городской больницы №6 Светлана Бабичева.

По словам координатора Молодежки Народного фронта в Северной Осетии, участника гуманитарной миссии Батраза Акоева, волонтеры помогают разбирать завалы, устанавливать тепловой контур поврежденных зданий. Они будут находиться на месте до тех пор, пока не помогут всем жильцам дома. Команда также раздает жителям питьевую воду.