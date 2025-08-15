Гособвинение просит назначить бизнесмену наказание в виде 12 лет лишения свободы и штрафом в 86,7 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 августа. /ТАСС/. Сторона защиты бизнесмена, подсудимого по делу о даче взятки в особо крупном размере экс-председателю Петрозаводского горсовета, попросила оправдать его за отсутствием факта преступления. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Карелии.

"В Петрозаводском городском суде в прениях по уголовному делу в отношении Б. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки в особо крупном размере), выступила сторона защиты, которая просила оправдать подсудимого за отсутствием события преступления", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что гособвинение просит назначить бизнесмену наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере десятикратной суммы взятки - 86,7 млн рублей. Кроме того, шла речь о лишении госнаграды.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по делу в октябре 2023 года. По версии следствия, в период с 2016 по 2020 год предприниматель, действуя в интересах возглавляемой им организации - застройщика многоквартирного дома, передал председателю Петрозаводского горсовета взятку. Это была скидка при приобретении трех квартир в строящемся доме на общую сумму более 8,6 млн рублей. Взятка предназначалась за содействие в беспрепятственном получении в администрации Петрозаводска разрешения на его строительство.

Дело экс-спикера Петросовета

Петрозаводский городской суд вынес приговор экс-спикеру Геннадию Боднарчуку в декабре 2022 года. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в злоупотреблении полномочиями и их превышении (ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Суд назначил Боднарчуку наказание в виде 15 лет заключения в колонии строгого режима, штраф в размере 100 млн рублей и запретил занимать должности в органах местного самоуправления в течение 12 лет. В Верховном суде Карелии срок уменьшили на полгода. Такое решение было принято в связи с отсутствием состава преступления по статье о превышении полномочий.