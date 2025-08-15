Также, как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Житель хутора Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области получил ранения в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"В хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина. С переломом он доставлен в центральную райбольницу, где ему оказана медицинская помощь", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам врио губернатора, силы ПВО отражают воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе. Он уточнил, что, по данным Минобороны России, до полуночи дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. Слюсарь отметил, что военные продолжают отражать воздушную атаку и призвал жителей области соблюдать осторожность.